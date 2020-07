Serie A : Parme s'impose à Brescia dans un match sans enjeu

Pour le compte de cette 36e journée de Serie A, Brescia accueillait sur sa pelouse l'équipe de Parme dans un match sans enjeu. Le premier cité, déjà relégué en Serie B, ne pouvait rien espérer tirer de ce match. Le second, actuellement 10e au classement et auteur d’une saison intéressante, n’était guère inspiré par ce déplacement. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le manque d’enjeu se faisait clairement ressentir sur la pelouse. Au terme d’une première période terne et sans occasion dangereuse, les deux équipes rentraient aux vestiaires.

Heureusement pour le spectacle, Gianluca Caprari et les Parmesans revenaient avec un peu plus d’envie et voyaient la frappe du premier cité heurter le poteau droit (49e). La différence au classement se faisait ressentir au fil des minutes et Parme ouvrait le score à l’heure de jeu par l'intermédiaire de Matteo Darmian (59e, 0-1). Mais contre toute attente, le promu revenait au score trois minutes plus tard grâce à Daniele Dessena qui pulvérisait le gardien d’une frappe puissante qui terminait sa course dans la lucarne (62e, 1-1). On pensait alors se diriger vers un match nul, mais c'était sans compter sur la persévérance de Dejan Kulusevski, déjà passeur décisif sur le premier but (81e, 1-2). Une réalisation qui permettait aux Parmesans de s'imposer en toute fin de match. Au classement, les deux équipes conservent leur place initiale.