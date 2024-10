OM : Leonardo Balerdi rend hommage à Abdelazziz Barrada

L’information a vite circulé hier soir. On apprenait le décès d’Abdelazziz Barrada à seulement 35 ans. Formé au PSG, le milieu offensif s’était révélé à Getafe avant de bourlinguer, effectuant un passage de deux saisons à l’OM entre 2014 et 2016. À deux jours du Classique entre les deux clubs français, un hommage lui sera rendu au Vélodrome.

Présent face à la presse, Leonardo Balerdi a tenu à avoir une pensée pour l’ancien international marocain, ainsi qu’à sa famille. «Je voudrais dire un mot avant le début de cette conférence, je veux rendre hommage à Barrada et présenter nos plus sincères condoléances du club et de mes coéquipiers» a affirmé le capitaine marseillais.

