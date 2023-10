Real Madrid : Nacho pourrait manquer le Clasico

La suite après cette publicité

Quelques jours avant le choc au sommet face à Naples en Ligue des champions, le Real Madrid s’est rassuré en corrigeant Girona (3-0), s’offrant au passage une unité d’avance sur son dauphin, le FC Barcelone. Malgré cette victoire, la 7e en Liga depuis le début de la saison, le club madrilène peut trembler car il risque de se passer des services de Nacho pendant plusieurs rencontres. La raison ? Le capitaine merengue a perdu son sang-froid en commettant un vilain tacle sur Portu (90e+4).

Blessé, l’attaquant adverse a été évacué sur civière et le défenseur espagnol a été expulsé après révision de la VAR. Le joueur de 33 ans a eu beau s’excuser à l’issue de la rencontre, il devrait bel et bien être sanctionné. «Je tiens à m’excuser auprès de Portu pour une action involontaire pendant le match. Aujourd’hui et dans toute ma carrière, je n’ai jamais eu l’intention de faire du mal à qui que ce soit. J’espère que tu pourras récupérer bien et rapidement», a lâché le Madrilène. Selon As, l’international espagnol (24 sélections, 1 but) risque entre un et quatre matchs de suspension et pourrait donc manquer le Clasico face au FC Barcelone, programmé le 28 octobre prochain comptant pour la 11e journée du championnat espagnol.