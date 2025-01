Atalanta : Ben Godfrey prêté à Ipswich Town

C’était attendu et c’est désormais officiel : le défenseur anglais Ben Godfrey quitte déjà l’Atalanta où il s’était engagé l’été dernier pour rejoindre en prêt le club anglais de Ipswich Town, actuellement classé à la 18ème position de Premier League. Sous-utilisé par Gian Piero Gasperini, il rejoint le club anglais avec un rôle et un statut plus important : «Ipswich Town est ravi d’annoncer la signature en prêt du défenseur Ben Godfrey. Ben, 26 ans, rejoint le club italien de l’Atalanta avec un contrat jusqu’à la fin de la saison, devenant ainsi la première signature des Blues lors de la fenêtre de transfert de janvier. L’international anglais, double sélectionneur, a acquis une expérience considérable en Premier League avec Norwich City et Everton, avant de rejoindre la Serie A cet été, et rejoindra ses nouveaux coéquipiers dans les prochains jours», précise le communiqué.

La suite après cette publicité

«Cela a été quelques jours passionnants et je suis simplement ravi d’avoir signé et j’ai hâte de rencontrer les gars et de commencer. J’ai vraiment apprécié de parler avec le manager (Kieran McKenna) et avoir l’opportunité de travailler sous ses ordres maintenant est quelque chose qui me réjouit beaucoup. J’ai regardé beaucoup de matchs de la première moitié de la saison et on peut dire que le groupe est soudé, plein de joueurs qui donnent tout pour atteindre leurs objectifs. Je n’ai pas joué autant que je l’aurais souhaité jusqu’à présent cette saison, mais je me sens prêt à contribuer et j’ai hâte de jouer», a déclaré Ben Godfrey à TownTV.