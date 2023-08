Cristiano Ronaldo et Sadio Mané devraient bientôt accueillir une nouvelle star européenne. En effet, nous vous annoncions récemment qu’Aymeric Laporte avait donné son accord pour rejoindre Al-Nassr, en Arabie saoudite. Le défenseur central gaucher, barré par Manuel Akanji, Nathan Aké, mais surtout Joško Gvardiol, cherchait une porte de sortie depuis plusieurs semaines. Si plusieurs clubs, dont Tottenham ou encore Arsenal s’étaient renseignés, le natif d’Agen devrait bel et bien débarquer en Saudi Pro League.

Et pour cause, Aymeric Laporte a signé son contrat avec Al-Nassr jusqu’en 2026 selon nos informations. Il deviendra donc prochainement le nouveau coéquipier de Cristiano Ronaldo pour les saisons à venir. À l’heure actuelle, l’équipe de CR7 a déjà perdu deux rencontres et espère que l’arrivée de l’ancien défenseur de Manchester City réglera quelques problèmes défensifs.