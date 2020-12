PSG : pourquoi Leonardo est optimiste pour la prolongation de Mbappé

C'est un dossier qui commence à s'approcher d'une issue. En effet, depuis près d'une année maintenant, le Paris Saint-Germain tente tout pour que les discussions avec Kylian Mbappé (21 ans) et son clan progressent concernant une prolongation de contrat. Le natif de Bondy, encore lié au club jusqu'au 30 juin 2022, se sait courtisé (Real Madrid, Liverpool).

Par conséquent, les choix du Paris SG ne sont pas légion : soit le vendre l'été prochain, soit le prolonger pour éviter qu'il quitte la capitale française en 2022 en étant libre et, donc, en ne rapportant absolument aucun denier au club francilien. Avant la rencontre face à Montpellier, samedi dernier, Leonardo, le directeur sportif des champions de France en titre, s'est exprimé sur le sujet.

Le joueur n'est pas perturbé

« On parle, on a envie de parler et je pense que lui aussi. Arrive le moment de se faire une idée plus claire sur son futur. On parle tranquillement. Ça avance bien. On a fait des pas en avant par rapport à il y a 10 jours. On va continuer », a-t-il évoqué. Mais, selon Le Parisien, un optimisme commence à régner chez le dirigeant brésilien.

Le père du joueur, qui a inscrit contre le MHSC son centième but sous les couleurs parisiennes, s'est aussi exprimé sur son avenir : « pourquoi voulez-vous que ça nous perturbe ? Pourquoi voulez-vous que ça le perturbe tout ce qu’il se dit. Ça ne peut pas le perturber, car il joue dans une grande équipe, et est entouré de grands joueurs. Ça permet de se rapprocher de ses rêves et de ses ambitions ».

Le quotidien révèle que Mbappé est enfin enclin à écouter ses dirigeants, mais qu'il demande toujours des garanties sportives, alors que l'arrivée de Messi a été presque réclamée par Neymar récemment. Financièrement, il sait qu'il ne perdrait rien en rejoignant une autre écurie, la Covid ayant durement frappé les finances de tous les clubs. Dans un reportage sur ses 100 buts à Paris, Marco Verratti et Neymar ont d'ailleurs tous deux mené une petite offensive afin de le convaincre de rester. Est-ce que tout cela sera suffisant ?