PSG : Leonardo fait le point sur les dossiers Lionel Messi et Kylian Mbappé

Le PSG abordait une semaine qui pouvait être décisive pour sa saison. Et force est de constater que le club parisien a su tirer son épingle du jeu malgré la pression qui pesait sur ses épaules. Victorieux face à Manchester United et Montpellier sur le même score (3-1), le champion de France s'est offert une belle bouffée d'oxygène. Mais en parallèle de la situation sportive, le Paris Saint-Germain a fait parler de lui par l'intermédiaire de sa star Neymar.

L'international brésilien a ainsi clamé après la victoire face aux Red Devils son désir d'évoluer à nouveau aux côtés de Lionel Messi. « J'adorerais rejouer et prendre du plaisir avec lui. C'est sûr, l'année prochaine, il faut qu'on rejoue ensemble », avait alors confié le numéro dix parisien. Il n'en fallait pas plus pour relancer les spéculations sur une potentielle arrivée de La Pulga dans la capitale française.

Leonardo confiant pour la prolongation de Mbappé

Interrogé sur Canal + sur l'intervention médiatique de son joueur, Leonardo le directeur sportif parisien a calmé le jeu. « C'est un journaliste argentin qui lui a posé la question. Il faut garder le respect. On n'est pas content quand on touche à nos joueurs, alors on ne touche pas les joueurs des autres. On a beaucoup de respect pour Messi et Barcelone, ce n'est pas le moment de parler de ça, » a ainsi commenté le dirigeant du PSG.

Ce dernier en a également profité pour effectuer un point sur le dossier bouillant Kylian Mbappé. Auteur de son centième but sous le maillot francilien ce soir, le champion du monde ne semble pas presser de prolonger son bail qui court jusqu'en juin 2022. Mais Leo s'est montré résolument optimiste sur le sujet, évoquant une avancée dans les négociations. « On parle, on a envie de parler et je pense que lui aussi. Arrive le moment de se faire une idée plus claire sur son futur. On parle tranquillement. Ça avance bien. On a fait des pas en avant par rapport à il y a 10 jours. On va continuer, » a ainsi commenté Leonardo. Voilà qui devrait rassurer les supporters parisiens...