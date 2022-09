Olivier Giroud a toujours la Coupe du monde dans son viseur

A 35 ans, il fait encore les beaux jours de l'AC Milan et espère faire encore ceux de l'Equipe de France. Le deuxième meilleur buteur de l'histoire des Bleus (48 buts en 112 matchs), derrière Thierry Henry et ses 51 buts, n'abdique pas et rêve de disputer une troisième Coupe du monde.

Olivier Giroud a fait les frais du retour de Karim Benzema sous le maillot tricolore, ce n'est un secret pour personne, mais ses ambitions restent inchangées. Il s'est confié à l'émission Téléfoot à ce propos : « Avec l’historique qui est le mien en équipe de France, avoir la possibilité de disputer une troisième Coupe du monde, c’est une chance. Je ne vais pas dire que je n’y pense pas. »