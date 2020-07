André Villas-Boas annonce ses projets après l'OM

André Villas-Boas est finalement resté à l'OM pour une saison de plus et a décidé d'aller au bout de son contrat, qui court jusqu'en 2021. Un soulagement pour la direction et les supporters puisque le technicien portugais a réussi à emmener ses troupes en Ligue des Champions, terminant 2e de Ligue 1. Il devrait en revanche quitter la Canebière dans un an s'il se fixe à ce qu'il a déjà dit par le passé. Et alors qu'il rêve toujours de devenir un jour président du FC Porto, le Portugais de 42 ans a confié à Record, et dans des propos relayés par RMC Sport, qu'il souhaitait d'abord vivre une Coupe du Monde avec une sélection.

«Mon ambition dans ma carrière d'entraîneur a toujours été sur le court terme. J'ai commencé en 2009 avec l'objectif de finir ma carrière en 2023, 2024. Mon futur dépend un peu aussi des circonstances : où je suis, comment je me sens, et ce qu'il se passe. En ce moment, je me sens bien à Marseille. (...) C'est un peu impossible de prédire les prochaines étapes de ma carrière. J'aimerais bien entraîner une sélection et disputer un Mondial. Peut-être que cela sera possible dès 2022, lors du Mondial au Qatar.» Et si on retrouvait AVB un jour à la tête du Portugal ou d'une autre sélection ?