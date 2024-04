PSG : Kylian Mbappé répond cash sur son futur

Hier soir, le Paris Saint-Germain s’est imposé 4 à 1 à Barcelone. Sans être époustouflant, Kylian Mbappé (25 ans) a terminé la soirée avec deux buts, dont un pénalty. Heureux et fier, il s’est exprimé face à la presse en zone mixte. «Bien sûr que je veux gagner la Ligue des champions avec Paris. On a une grande équipe et on va tout faire pour aller à Wembley», a-t-il avoué devant des journalistes espagnols prêts à tout pour le questionner sur son avenir.

L’un d’entre eux lui a demandé si ce succès peut changer sa décision concernant son avenir. Et sa réponse a été claire, nette et précise: «non, non, non.» KM7 va bien quitter Paris cet été, mais avant ça il espère soulever la Ligue des champions.