Kylian Mbappé a une folle ambition avec le PSG

De passage en zone mixte après la qualification historique du PSG contre le FC Barcelone, Kylian Mbappé a souhaité clamer son amour pour le club de la capitale, lui qui voit son futur se dessiner du côté du Real Madrid. «Je suis fier de représenter le club de la capitale de mon pays, c’est spécial pour moi qui aie grandi ici. Vivre des soirées spéciales comme celle-ci en tant que Parisien, c’est grand. On a passé une étape de plus, il faut rester tranquille», a ainsi déclaré le Tricolore.

Au cours de cet échange, l’international français a également affiché ses ambitions pour la fin de saison avec un objectif clair en tête. «Bien sûr que je veux gagner la Ligue des champions avec Paris. On a une grande équipe et on va tout faire pour aller à Wembley». Pour cela, le PSG devra tout d’abord venir à bout du Borussia Dortmund, tombeur de l’Atlético de Madrid lors des quarts de finale et futur adversaire des Rouge et Bleu.