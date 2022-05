PSG : Chelsea s'attaque à Presnel Kimpembe

La suite après cette publicité

Le malaise. L'été dernier, le Paris Saint-Germain a décidé de frapper un grand coup en recrutant Sergio Ramos, en fin de contrat au Real Madrid. Un renfort censé amener son expérience et sa grinta à l'équipe parisienne. Rapidement, plusieurs médias ont révélé que cette arrivée n'avait pas fait que des heureux puisque Presnel Kimpembe, qui avait grimpé dans la hiérarchie depuis le départ de Thiago Silva a Chelsea, avait vu tout cela d'un très mauvais œil. Mais le champion du monde 2018 avait calmé tout le monde en publiant un message sur Instagram : «bienvenue à la maison Sergio Ramos». Fin de l'histoire.

Avec un nouveau concurrent dans les pattes, Kimpembe savait toutefois qu'il devrait redoubler d'efforts pour conserver sa place aux côtés du capitaine Marquinhos. Au final, il n'y a pas eu match. Pendant que Sergio Ramos (13 matches) a pris un abonnement à l'infirmerie, le Français, lui, a enchaîné les rencontres. Au total, Mauricio Pochettino l'a utilisé à 41 reprises toutes compétitions confondues, dont 40 fois en tant que titulaire (2 buts, 1 assist). Sérieux, "Maestro Kimpembe" a tout donné pour défendre les couleurs du club de son cœur comme il l'a confié à PSG TV.

Tuchel veut le faire venir à Chelsea

« Dix titres, c’est historique, c’est magnifique. Porter les couleurs Rouge et Bleu au quotidien, à l’entraînement comme en match, c’est toujours un plaisir même si la saison n’a pas été facile. Gagner et surtout gagner des titres c’est compliqué, donc il faut profiter. On ne sait pas de quoi sera fait demain donc il faut profiter.» Paris ne le sait pas non plus, mais le club de la capitale aimerait bien le faire prolonger. Sous contrat jusqu'en 2024, le défenseur tricolore figure parmi les éléments que les dirigeants veulent blinder en priorité. A priori, tous les voyants semblent au vert sur ce dossier. Mais Chelsea veut y mettre son grain de sel d'après Sky Sports.

En effet, les pensionnaires de Stamford Bridge, qui souhaitent se renforcer en défense après les départs d'Andreas Christensen et d'Antonio Rüdiger, visent deux Français. Jules Koundé (Séville) évoluerait plutôt à droite. Pour l'accompagner, Thomas Tuchel a fait de Kimpembe sa grande priorité. Un élément qu'il voit évoluer dans l'axe gauche et qu'il connaît parfaitement pour l'avoir dirigé lors de son passage sur le banc parisien. Mais difficile d'imaginer Paris le laisser filer. Ce, même si Sergio Ramos, revanchard, devrait rester. Chelsea a tout de même assuré ses arrières en ciblant Gimenez, Gvardiol et Kalidou Koulibaly. Malgré tout, Tuchel ne désespère pas de jouer un mauvais tour au PSG en délogeant "Presko" mais aussi Achraf Hakimi. Deux joueurs proches de Kylian Mbappé, qui fera tout pour continuer avec eux à Paris.