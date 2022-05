Chelsea surveille toujours Achraf Hakimi

La suite après cette publicité

Sacré champion de France pour la dixième fois de son histoire, le Paris Saint-Germain gardera malgré tout un goût amer de cette saison 2021-2022. Éliminés dès les huitièmes de finale de la Ligue des Champions par le Real Madrid, couronné samedi soir aux dépens de Liverpool, les Parisiens ont une nouvelle fois échoué sur la scène européenne. Alors forcément, pour les hautes sphères du club de la capitale, le mercato estival qui se profile représente un nouveau rendez-vous à ne pas manquer. D'ores et déjà comblés par la prolongation de Kylian Mbappé jusqu'en 2025, les dirigeants parisiens comptent bien enflammer le marché des transferts, à l'heure où plusieurs changements sont également annoncés au niveau de l'organigramme (Luis Campos, Ruben Amorim).

Une révolution entamée qui n'empêche pas le reste de la planète football de regarder, aussi, le PSG comme un potentiel vendeur. À ce titre, The Athletic révèle, ce lundi, que Chelsea reste toujours très intéressé par Achraf Hakimi, arrivé à Paris le 6 juillet dernier. À cette époque, les Blues, tout juste rachetés par le consortium mené par Todd Boehly, avaient d'ailleurs fait le forcing pour enrôler le latéral droit qui évoluait alors à l'Inter Milan. Finalement, l'international marocain (48 sélections, 8 buts) avait choisi de rejoindre la capitale française mais quelques mois plus tard, le média britannique affirme que la formation dirigée par Thomas Tuchel suit encore de près Achraf Hakimi.

Chelsea veut prendre les devants !

Toujours d'actualité, cet intérêt s'explique en partie par la situation de Reece James, le titulaire des Blues dans le couloir droit. Si les Blues ne seraient pas contre l'idée de prolonger l'Anglais, à trois ans de la fin de son contrat, les récentes performances du défenseur de 22 ans ne cessent d'attiser la curiosité et Chelsea le sait bien. En cas de départ, Hakimi pourrait donc prendre la relève sur le côté droit du club londonien. The Athletic précise que l’arrivée d’un nouveau latéral droit à Chelsea pourrait également permettre à l’international anglais d’évoluer dans la défense à trois de Thomas Tuchel, James étant actuellement utilisé comme piston droit un cran plus haut.

Sous contrat jusqu'en juin 2026, Achraf Hakimi reste malgré tout un cadre important de la formation parisienne, peu habituée à se séparer d'un joueur avant la fin de son contrat. Auteur de 4 buts et 6 passes décisives en 41 matches toutes compétitions confondues cette saison, le Marocain termine seulement sa première saison au PSG et ne semble clairement pas disposé à un départ, lui qui a alterné le bon et le moins bon au cours des derniers mois. Enfin, si son agent, Alejandro Camaño, a écarté l’idée d’un départ il y a à peine quelques semaines, son grand ami Kylian Mbappé, récemment prolongé au PSG pour trois saisons supplémentaires, pourrait définitivement le convaincre de rester au club pour mettre en valeur ses qualités.