Chelsea - Arsenal : les compositions officielles

Ce dimanche, la 11e journée de Premier League offre un joli choc entre Chelsea et Arsenal. À domicile, les Blues s’organisent dans un 4-2-3-1 avec Robert Sanchez qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Malo Gusto, Wesley Fofana, Levi Colwill et Marc Cucurella. Moisés Caicedo et Roméo Lavia se retrouvent dans l’entrejeu. Noni Madueke, Cole Palmer et Pedro Neto accompagnent Nicolas Jackson en attaque.

La suite après cette publicité

De leur côté, les Gunners s’articulent dans un 4-3-3 avec David Raya dans les cages derrière Ben White, William Saliba, Gabriel Magalhaes et Jurriën Timber. L’entrejeu est assuré par Thomas Partey, Declan Rice et Martin Odegaard. Devant, Kai Havertz prend la pointe de l’attaque avec Bukayo Saka et Gabriel Martinelli à ses côtés.

Les compositions

Chelsea : Sanchez - Gusto, Fofana, Colwill, Cucurella - Caicedo, Lavia - Madueke, Palmer, Neto - Jackson

La suite après cette publicité

Arsenal : Raya - White, Saliba, Gabriel, Timber - Partey, Rice, Odegaard - Saka, Havertz, Martinelli