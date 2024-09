Vidéo : le but exceptionnel de Kylian Mbappé face à Alavés

Ce soir, le Real Madrid affronte Alavés dans le cadre de la septième journée de Liga (suivez le match en direct commenté). Une rencontre que les hommes de Carlo Ancelotti ont parfaitement entamée en ouvrant la marque après seulement 54 secondes de jeu.

Et sauf miracle de la part d’Alavés, la Casa Blanca est bien partie pour remporter ce duel puisqu’à la 40e minute, Kylian Mbappé a marqué le but du break. Et la cinquième réalisation du Français en Liga vaut le coup d’œil, comme en témoigne la vidéo ci-dessus.