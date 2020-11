Andriy Shevchenko s'enflamme pour Zlatan Ibrahimovic

Zlatan Ibrahimovic aurait-il trouvé la fontaine de Jouvence ? En tout cas, ses performances en ce début de saison peuvent le laisser croire. A 39 ans, le Suédois rayonne : 7 buts en seulement 4 matchs de Serie A, pour mener l'AC Milan tout en haut du classement. Un autre attaquant légendaire du club lombard a réagi à la forme affichée par l'ancien du PSG : Andriy Shevchenko.

Dans une interview à la Gazzetta Dello Sport, l'Ukrainien a trouvé une explication plus rationnelle, mais ne s'est pas gêné pour encenser Ibra : « il fait des choses incroyables à son âge. Il est intelligent, il a réalisé qu'il ne pouvait pas faire les mêmes courses qu'il y a dix ans et il a changé de style de jeu. C'est beau à regarder. Il amène l'équipe, parle aux jeunes, prend la pression. Il a de l'enthousiasme, du corps, de la mentalité. Milan ne peut que grandir avec lui. L'équipe s'appuie sur lui, mais il a la bonne attitude et vous avez pu le constater il y a quelques mois ». Mutation parfaite donc pour le Suédois.