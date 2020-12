OM : les regrets d'André Villas-Boas

L'Olympique de Marseille quitte l'Europe par la petite porte. Et pourtant, il fallait un petit point aux hommes d'André Villas-Boas pour s'octroyer le droit d'être reversés en Ligue Europa. Malheureusement pour l'OM, l'ultime défaite concédée face à Manchester City (3-0) a sonné le glas des espérances olympiennes.

Le club phocéen achève donc cette phase de poules de Ligue des champions à la dernière place du groupe C. Un scénario qui laisse beaucoup de regrets à André Villas-Boas. Le technicien portugais estime ainsi que la rencontre face aux Citizens met en exergue tout ce qui a manqué à son équipe pour espérer atteindre les huitièmes de finale. Présent en conférence de presse, l'ancien entraîneur du FC Porto a tiré un constat lucide sur cette énième déception dans la coupe aux grandes oreilles.

André Villas-Boas espère que son groupe a appris de ses erreurs

« Le premier et le troisième but représentent tout ce qui nous a manqué dans cette Ligue des champions. On a encore eu beaucoup de malchance avec Valère (Germain) qui a beaucoup défendu ce soir (mercredi) et qui vient donner un coup de main à Yuto (Nagatomo). Malheureusement, il dévie le ballon qui arrive à (Ferran) Torres sur l'ouverture du score. Il y a aussi eu beaucoup d'erreurs. On a pris beaucoup de leçons sur ces six matches, ce n'est pas normal. Cette expérience doit nous servir, » décrypte ainsi le coach lusitanien.

Désormais, l'OM doit se projeter sur le championnat et la réception forcément attendue de l'AS Monaco samedi à l'Orange Vélodrome. Une affiche déterminante pour les Phocéens dans la course au podium. Histoire de pouvoir goûter à nouveau à la Ligue des champions la saison prochaine et occulter ainsi ce parcours chaotique...