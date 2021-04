PSG : Mauricio Pochettino justifie le passage sur le banc de Mbappé

Le Paris Saint-Germain avait un appétit d'ogre au Parc des Princes ce mercredi soir. Les Parisiens se sont qualifiés sans trembler pour les demi-finales de Coupe de France face à Angers (5-0). Un succès retentissant sans Kylian Mbappé préservé pour l'occasion. Présent en conférence de de presse à l'issue de la rencontre, Mauricio Pochettino a dévoilé les raisons qui l'ont poussé à effectuer ce choix.

« On est plus focalisé sur le collectif. Pour ce qui est de Kylian, il a joué tous les matches ces derniers mois, c'était important de se reposer, de calculer ses efforts. Dans ce genre de rencontres, je me dis qu'il faut donner sa chance à d'autres joueurs. Tous veulent prouver à l'entraîneur qu'ils sont de mieux en mieux, qu'ils performent, » a ainsi commenté le technicien argentin. Un choix payant puisque Mauro Icardi en a profité pour inscrire un triplé...