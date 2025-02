LdC : énorme jackpot pour le Barça

Le FC Barcelone est dans une situation financière critique. Après l’imbroglio d’enregistrement de Dani Olmo et Pau Victor en début de mois, chaque centime compte du côté de la Catalogne. En ce sens, la fin de la phase de championnat en Ligue des Champions est arrivée à point nommé. En effet, avec leurs performances remarquables, les hommes d’Hansi Flick ont empoché la somme de 54,5 millions d’euros, qui donne un regain d’optimisme au sein de la direction du club par rapport à leur santé économique.

Cette somme se divise en 18 millions pour la participation, 11 millions pour la qualification pour les huitièmes de finale et deux millions supplémentaires pour avoir terminé parmi les seize premiers. Sur le plan des résultats, le club a touché 13,3 millions de plus pour les six victoires et le match nul, et 9,6 millions pour avoir fini deuxième au classement derrière Liverpool. En cas de sacre au mois de juin, cette somme de 54,5 millions sera presque doublée via les performances sportives, ce qui continuera d’éponger la dette des Catalans et leur donnera une meilleure flexibilité sur le mercato estival.