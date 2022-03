EdF : vers une première titularisation pour Clauss et Saliba

Didier Deschamps va faire tourner. Alors que l'équipe de France affrontera l'Afrique du Sud ce mardi à Lille (21h15), dans le cadre de son deuxième match amical de ce premier rassemblement de l'année 2022, RMC Sport et L'Équipe indiquent que William Saliba et Jonathan Clauss pourraient connaître leur première titularisation en sélection nationale à Pierre-Mauroy. Ce sont, du moins, les derniers échos de la mise en place tactique effectuée ce lundi par le sélectionneur des Bleus et son staff technique.

Le défenseur central de l'OM et le latéral droit du RC Lens ont tous deux fait leurs premiers pas avec la France vendredi dernier, lors de la victoire face à la Côte d'Ivoire (2-1) à Marseille. DD a annoncé que Mike Maignan remplacera Hugo Lloris dans les buts, alors que Kylian Mbappé, forfait contre les Éléphants, devrait bel et bien faire partie du XI de départ contre les Sud-Africains. Une incertitude demeure quant à l'identité de celui qui l'accompagnera (Christopher Nkunku, Olivier Giroud ou Wissam Ben Yedder).

La compo probable des Bleus contre les Bafana Bafana, en 3-5-2

Maignan - Saliba, Varane, Kimpembe - Clauss, Kanté, Rabiot, Digne - Griezmann - Mbappé, Nkunku ou Giroud ou Ben Yedder