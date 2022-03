OM, Arsenal : l'avenir de William Saliba en plein doute

La suite après cette publicité

«Je n’ai jamais caché que je me sentais bien ici, mais je ne connais pas mon avenir.» Ces paroles tout droit sorties de la bouche de William Saliba, et loin de sortir du commun des footballeurs, ont le mérite d'être honnêtes pour le joueur prêté par Arsenal à l'Olympique de Marseille jusqu'à la fin de la saison 2021-2022. Le défenseur central de 21 ans, vendu 30 M€ par l'AS Saint-Étienne aux Gunners en 2019, n'a jamais porté le maillot rouge et blanc en compétition officielle, du moins en équipe première. Recruté sous l'ère Unai Emery, William Saliba avait, comme convenu, passé une saison de plus à s'aguerrir en Ligue 1 avec les Verts, mais le Covid-19 est passé par là et a coupé court à la saison 2019-2020.

Condamné à jouer avec les U23, et considéré comme trop friable pour la Premier League, c'est avec l'OGC Nice qu'il a poursuivi sa formation lors des 6 derniers mois de l'exercice suivant. Si certains pouvaient se frotter les mains à l'idée de le voir intégrer l'effectif de Mikel Arteta, qui a remplacé Unai Emery en décembre 2019, le technicien espagnol lui a préféré Ben White et son coût onéreux, envoyant celui surnommé "Willo" à l'OM cette année. Face à l'excellente saison réalisée par le n°2 olympien sous les ordres de Jorge Sampaoli, Gunners et Marseillais se demandent déjà où évoluera Saliba l'an prochain. Son contrat court jusqu'en 2024 avec Arsenal, mais les signaux envoyés par Mikel Arteta depuis son intronisation ne sont pas forcément positifs. The Athletic apporte quelques informations à ne pas négliger concernant la situation particulière du Frenchy.

Un relationnel compliqué avec Arsenal

Le média britannique explique d'abord que quand il s'est engagé en faveur des Gunners, William Saliba s'est montré très présent et a développé de bonnes relations avec les membres de la direction Huss Fahmy (négociateur de contrat) et Raul Sanllehi (directeur du football). Deux éléments qui ont entre temps quitté Arsenal. Depuis, le principal protagoniste n'aurait tissé aucune relation particulière avec la direction actuelle du club londonien. Ce qui peut aussi, peut-être, donner un indice sur son avenir en Angleterre, où il n'aurait ainsi aucune attache du côté de Colney. D'autant plus que The Athletic assure que depuis la visite d'Edu à l'Orange Vélodrome, en octobre dernier un soir de Classique face au PSG (0-0), le directeur technique d'Arsenal n'a plus de contact régulier avec William Saliba.

Sans omettre le fait que les plans de Mikel Arteta et d'Edu pour lui ne lui ont vraisemblablement toujours pas été communiqués. De quoi entretenir un flou pesant autour d'une gestion qui peut déjà paraître surprenante pour beaucoup d'observateurs. Autre fait à prendre en compte, et pas des moindres : sportivement, Arsenal a trouvé sa charnière (White-Gabriel), avec Rob Holding (28 ans) en second couteau. Il paraît difficile de voir Arteta écarter le défenseur anglais ou son compère brésilien de son XI de départ, tout comme il semble compliqué d'adopter un changement de système tactique pour passer à 3 centraux. Même si, avec un probable retour de l'Europe à l'Emirates Stadium, les Gunners auront besoin d'une profondeur de banc plus importante.

Saliba ne dit pas non à l'OM, mais...

«Je pense qu’il y aura des discussions après, fin mai-début juin, avec Arsenal et Marseille, on tranchera à ce moment-là. Mais c’est sûr que continuer ici ne serait pas une mauvaise idée, au contraire, je connais la ville, mes coéquipiers, mon coach. Mais cela ne dépend pas que de moi. [...] On verra comment ça se passera, mais ça dépend d’Arsenal aussi qui doit donner son accord, on va voir», a de con côté récemment confié William Saliba, faisant comprendre, entre les lignes, qu'il préférerait presque rester à l'OM définitivement, même si l'idée de défendre les couleurs d'un grand club comme Arsenal et de s'y imposer ne le laisse pas de marbre, selon The Athletic.

Pour cela, il faudra que Pablo Longoria mette la main à la poche. Car les Gunners voudront forcément récupérer leur mise de départ (30 M€). La troupe de Jorge Sampaoli devrait alors, probablement, impérativement se qualifier pour la Ligue des champions. Niveau salarial, Saliba fait déjà partie des joueurs les mieux payés du club olympien, et son statut de néo-international français pourrait être un argument de poids pour négocier des émoluments à la hausse. Dans le cas où Arsenal ne compterait toujours pas sur lui et où l'OM serait dans l'incapacité de le conserver, The Athletic affirme que des clubs français, espagnols et anglais sont prêts à sauter sur l'occasion. Une chose est sûre, William Saliba n'a pas fini de faire tourner des têtes.