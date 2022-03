Équipe de France : premières réussies pour Nkunku et Saliba

La suite après cette publicité

À quelques encablures seulement de la Coupe du Monde au Qatar, il ne reste plus beaucoup de temps à Didier Deschamps pour essayer des choses. Pourtant, sa nouvelle liste pour les amicaux de mars réservait quelques petites surprises. Jonathan Clauss, Christopher Nkunku, et William Saliba, en remplacement de Benjamin Pavard, positif au Covid, étaient les petits nouveaux.

Quelques petites surprises étaient aussi présentes lors de l’annonce du onze de départ. Tous les yeux regardaient avec attention la présence, ou non, d’Olivier Giroud. Le Milanais, qui avait été rappelé grâce au forfait de Karim Benzema, débutait, tout comme Christopher Nkunku, qui fêtait donc sa première sélection.

Saliba acclamé, du potentiel chez Nkunku

La curiosité envahissait alors l’Orange Vélodrome, où les Bleus recevaient la Côte d’Ivoire. Et on n’a pas du tout été déçu de sa première période. L’élément offensif du RB Leipzig était, comme à son habitude en Bundesliga, très remuant, proposant sans cesse en décrochant ou en prenant la profondeur. Il aurait pu ouvrir le score sur une tête, si celle-ci avait été cadrée. Un peu de moins bien en seconde période, sûrement par manque de jus.

A chaque fois que William Saliba touche le ballon… #FRACIV pic.twitter.com/tFj3lAJ6Pu — Constant Wicherek (@Stickwic) March 25, 2022

Concernant le défenseur de l’OM, il allait vite comprendre qu’il y avait plusieurs fans de lui et de l’équipe phocéenne dans les travées. À la 58e, lors de son entrée en remplacement de Raphaël Varane a été accueilli par un vrombissement de son antre habituel. Il a remporté des duels, a été sérieux et à chaque fois qu’il touchait le cuir, à l’instar de Matteo Guendouzi, lui aussi entré en jeu, la foule l’applaudissait à tout rompre. En toute fin de rencontre, avant que la France l’emporte grâce à Aurelien Tchouameni, Jonathan Clauss, le piston droit du RC Lens, a connu sa première sélection en lieu et place de Kingsley Coman, mais il a eu trop peu de minutes pour se montrer. Didier Deschamps a d'ailleurs défendu la première du joueur de Leipzig.

« Ce n'est jamais évident sa première sélection, face à un adversaire qui a du répondant aussi. Il a fait de bonnes choses. Potentiellement, ce que je le vois faire, évidemment, qu'il a la possibilité de faire mieux. Il n'a pas d'appréhension du côté émotionnel, c'est par l'adversité qu'il a eu qui ne lui a pas permis de tout montrer. Il a été intéressant dans les actions offensives et dans les phases de transitions aussi. Cela demandera d'être revu », a admis DD dans un sourire. Nous, on veut revoir aussi !