Gusto, Barcola, Lukeba : pourquoi partir de l’OL était la bonne décision ?

La suite après cette publicité

«*Les trois sal*** qui ont quitté le club.» Voilà le terme choisi par le capo des Bad Gones lors du sermon passé aux joueurs de l’OL au soir de la débâcle face au PSG le 3 septembre dernier. Un propos utilisé pour qualifier Malo Gusto, Castello Lukeba et Bradley Barcola (4-1). Signe d’un divorce consommé avec les supporters, le départ des trois jeunes formés dans le club de leur ville annonçait déjà une forme de déchéance pour le club rhodanien. Car oui, vénéré par le passé comme étant un tremplin idoine pour les jeunes joueurs, l’Olympique Lyonnais ressemble désormais plus à un bourbier duquel il faut partir le plus vite possible.

Le capharnaüm ambiant de l’OL n’offre aucune perspective d’avenir

En effet, actuellement 17e du classement de Ligue 1 cette saison, Lyon va se battre pour son maintien cette saison. Un déclassement soudain, mais prévisible qui nivelle forcément les ambitions vers le bas. Là où le club rhodanien était une équipe ambitieuse et qui se battait pour le podium chaque saison lors de la dernière décennie, ce dernier est rentré dans le rang au virage de la décennie 2020. Désormais considéré comme une équipe lambda de Ligue 1, l’Olympique Lyonnais est loin de son lustre d’antan et pourrait même descendre en Ligue 2 à l’issue de la saison. Une descente aux enfers qui, forcément, n’attire et ne transcende plus les meilleurs éléments de l’effectif. Et à l’instar des dix voire quinze dernières années, les meilleurs éléments de l’OL sont des joueurs formés au club.

À lire

Chelsea : Malo Gusto garde un oeil sur l’OL

Cette année ne déroge pas à la règle, mais le bazar lyonnais, entre autres, ne leur permet pas d’évoluer à leur meilleur niveau. Méconnaissables, Rayan Cherki, Corentin Tolisso, Maxence Caqueret et, dans une moindre mesure, Alexandre Lacazette traînent leur spleen dans la capitale des Gaules. Pour éviter cette situation, la meilleure option, pour les plus jeunes d’entre eux, semble donc être le départ. Et l’une des autres preuves du déclassement de l’OL réside dans cette analyse que l’on peut faire du projet actuel et de sa dynamique. Là où certains joueurs formés au club demandaient leur départ par le passé pour éviter une impasse personnelle (Gouiri, Martial, Kalulu), ces mêmes jeunes partent désormais pour éviter une impasse collective. Ainsi, Bradley Barcola, Malo Gusto et Castello Lukeba sont partis lors des six derniers mois afin d’éviter qu’une mauvaise situation sportive ne les empêche de progresser.

La suite après cette publicité

On leur promettait l’enfer ailleurs et pourtant…

Et, pour le moment, l’avenir leur donne raison à 100%. Tandis que l’OL s’enfonce dans les méandres de l’élite et rend tout le monde mauvais sur le terrain, les trois larrons s’éclatent à Chelsea, Leipzig et au PSG. Pourtant, plusieurs supporters de l’OL annonçaient à l’envi leur échec ailleurs. Recruté l’hiver dernier par les Blues, Malo Gusto impressionne du côté de Stamford Bridge depuis le début de saison. Pour ses premières sorties en Premier League, le jeune latéral droit de 20 ans réalise d’excellentes prestations en l’absence de Reece James. Auteur d’un début de saison de haut niveau, le natif de Décines-Charpieu a été récompensé ce lundi en apprenant qu’il troquera le bleu de Chelsea pour celui de l’équipe de France lors des deux prochaines semaines. Une consécration qui aurait été impossible vu le début de saison de l’OL, mais aussi vu le dédain qu’a eu Didier Deschamps a recruté des joueurs lyonnais par le passé. Dans la même lignée, Castello Lukeba a profité de l’absence de Willi Orban pour prendre ses marques au sein de la charnière centrale du RB Leipzig. Buteur face au Bayern Munich (2-2), le défenseur gaucher de la génération 2002 forme un tandem performant aux côtés de Mohamed Simakan. Profitant du forfait d’Axel Disasi, le Lyonnais de naissance a ainsi été appelé pour la première fois par Didier Deschamps.

Alors que ses deux anciens camarades de route à l’OL ont donc été gratifié d’une place en équipe de France, Bradley Barcola a également une grande carte à jouer. L’ailier polyvalent fait des émules à chacune de ses entrées en jeu sous la tunique parisienne, ce dernier brille quand Luis Enrique lui fait confiance en ce début de saison. Excellent lors du Classique remporté face à l’OM (4-0), le joueur de 21 ans a une carte à jouer pour le présent et le futur du Paris Saint-Germain. Nul doute que Didier Deschamps l’observe de près et pourrait faire appel à lui dans les prochains mois. Face à tous ses départs fructueux, la balle est désormais dans le camp de Maxence Caqueret, Rayan Cherki voire Mohamed El Arouch. Alors que les deux premiers sont restés entre Rhône et Saône cet été, le marasme dans lequel est plongé l’OL actuellement pourrait les pousser à quitter leur club formateur. Et quand on voit la réussite qu’ont eue leurs trois anciens coéquipiers, leur succès ailleurs qu’à Lyon semble assez évident. Preuve, s’il en fallait une autre, qu’un départ de l’OL semble être, actuellement, la meilleure chose pour un jeune joueur rhodanien.