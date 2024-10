Lille maltraité par le Real Madrid

Le grand soir pour le LOSC. Mercredi, le club nordiste accueille le grand Real Madrid, tenant du titre, dans son antre pour la deuxième journée de la Ligue des Champions. De quoi motiver plus que jamais les troupes de Bruno Genesio, qui ont mal démarré en perdant sur la pelouse du Sporting CP. Il faudra réaliser un exploit pour espérer battre la Casa Blanca, archi favorite de cette rencontre, quand bien même Kylian Mbappé serait sélectionné. Il n’y aura pas de retrouvailles entre les frères Mbappé, mais probablement de l’action sur la pelouse.

Le Real Madrid marque plus de 2,5 buts, cote à 2,55

Même sans Mbappé, le Real Madrid va débarquer à Lille avec son armada offensive : Vinicius, Rodrygo, Bellingham, Endrick ou encore Arda Güler. De quoi donner des sueurs froides à la défense lilloise, qui sera probablement renforcée par Bruno Genesio. Malheureusement, cela ne devrait pas suffire face au talent madrilène. Et on imagine bien le Real inscrire plus de 2 buts lors de cette soirée.

But de Jude Bellingham, cote à 2,70

L’Anglais n’a toujours pas marqué cette saison, pour un total de deux passes décisives. Lui qui avait tant sauvé le Real Madrid la saison passée n’a pas encore trouvé le chemin des filets, mais ça ne saurait tarder. Et ce match face au LOSC pourrait bien être l’occasion idéale pour le milieu de terrain, qui devra prendre plus de responsabilité offensive en l’absence d’un Kylian Mbappé présent dans le groupe mais sans doute trop juste pour être titularisé.

Score exact 3-0 pour le Real Madrid, cote à 9,60

Allez, on se mouille et on tente un score exact sur cette rencontre. On imagine la marche bien trop élevée pour les Dogues, et une démonstration madrilène. Un 3-0 nous parait donc possible, d’autant que la cote proposée est très intéressante. Lille a montré trop de carence offensive pour espérer marquer un but face à une défense rôdée (même si elle a encaissé plus de buts qu’à son habitude depuis le début de saison).

