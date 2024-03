Le FC Barcelone lance un sérieux avertissement au PSG

John Obi Mikel a eu la main lourde. Vendredi, l’ancien joueur de Chelsea a effectué le tirage au sort des 1/4 de finale de la Ligue des champions ainsi que celui du reste de la compétition. Manchester City, qui n’est pas très heureux de croiser le Real Madrid, ne le remercie pas. En revanche, le Paris Saint-Germain s’en sort un peu mieux puisque les troupes de Luis Enrique auront leurs chances face au FC Barcelone. Favoris aux yeux de presque tout le monde, les Franciliens devront malgré tout se méfier des Catalans, qui enchaînent les bons résultats.

En effet, depuis l’annonce du départ de Xavi après la défaite face à Villarreal le 27 janvier dernier (5-3), les Barcelonais n’ont plus perdu. Ils restent sur 10 rencontres sans défaites toutes compétitions confondues. Dans le détail, les Culés ont concédé 3 nuls et ont remporté 7 succès. Le dernier est tout chaud puisqu’il date d’hier soir. Les Catalans se sont imposés 3 à 0 à l’occasion du choc face à l’Atlético de Madrid en Liga. João Félix, qui a été pas mal chahuté pour son retour chez les Colchoneros, Robert Lewandowski et Fermin ont été les buteurs de la soirée.

Le Barça est invaincu depuis près de 2 mois

Après la rencontre, Xavi, qui a écopé d’un carton rouge, était content de ses hommes. Il a surtout envoyé un message au Real Madrid, leader de Liga, et au PSG, que son club défiera en C1. «Nous sommes le Barça, personne ne se détend ici. Nous allons essayer de concourir jusqu’au bout pour les deux titres qui nous restent, qui sont les plus importants.» Comme son entraîneur, Robert Lewandowski a adressé un message aux Parisiens. «Le plus important, c’est où nous voulons aller. Voyons comment nous jouerons en Ligue des Champions contre le PSG. Notre objectif est de jouer comme aujourd’hui. »

Le Polonais a ajouté : «nous avons une équipe avec beaucoup de potentiel, avec des jeunes des joueurs qui jouent de mieux en mieux, avec plus de confiance.» Parmi eux, le jeune Pau Cubarsí. Sur le plateau d’El Chiringuito, un consultant pro-Barça pense d’ailleurs que le jeune défenseur peut faire des merveilles face aux Parisiens. «Tu (Mbappé) vas connaître Cubarsí, a-t-il lâché avant d’ajouter : nous devons dire à Cubarsí et aux jeunes qu’ils peuvent y arriver face à Mbappé ou qui que ce soit (…) Quand Mbappé verra Cubarsí, Fermín, Héctor Fort, il dira : "je veux partir d’ici".» Difficile d’imaginer KM7 se défiler. Ce qui est sûr, c’est que le Barça, 2e de Liga, va mieux (4 clean sheets, 7 succès). Le PSG est prévenu !