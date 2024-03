Liga : le Barça écrase l’Atlético de Madrid et remonte à la deuxième place !

La 29e journée de Liga offrait ce dimanche un choc au sommet entre le FC Barcelone (3e) et l’Atlético de Madrid (5e). Relégués à onze points du Real Madrid, les Blaugranas se devaient de l’emporter pour garder un dernier petit espoir de titre. De leur côté, les Colchoneros avaient vu Bilbao passer devant eux et comptaient doubler la formation basque pour revenir dans le top 4 synonyme de qualification en Ligue des Champions. L’Atlético de Madrid optait pour un 3-5-2 avec plusieurs jeunes éléments comme Pablo Barrios, Samuel Lino et Rodrigo Riquelme sur le terrain. Certains cadres comme Koke et Antoine Griezmann débutaient sur le banc. Pour le FC Barcelone, un 4-3-3 était choisi avec quelques surprises comme la titularisation d’Hector Fort et Joao Félix tandis que Lamine Yamal commençait sur le banc.

Cette rencontre démarrait fort sous l’impulsion des locaux. Lancé en profondeur, Alvaro Morata tombait dans la surface au contact avec Ronald Araujo avant d’être signalé hors-jeu (6e). Puis quelques minutes plus tard, Rodrigo De Paul servait en retrait Pablo Barrios dont la frappe axiale juste devant la surface catalane manquait d’accrocher la lucarne droite (9e). Une première alerte qui confirmait la volonté des Colchoneros de prendre le contrôle des opérations. Après un centre sur la gauche de Samuel Lino, Alvaro Morata manquait d’en profiter, mais Pau Cubarsi venait sauver la maison blaugrana (23e). Une demi-heure très remuante des Colchoneros, mais qui allait être suivie d’une réaction des Catalans.

Le Barça plus réaliste

Sur la gauche, Robert Lewandowski centrait pour Raphinha dont le coup de casque ne trouvait pas le cadre (36e). Dans la foulée, c’est Fermin Lopez qui allait mettre en difficulté Jan Oblak (38e). Finalement, les coups de boutoir barcelonais étaient récompensés. Lancé par Ilkay Gündogan, Robert Lewandowski centrait pour Joao Félix qui se souvenait bien du club auquel il appartient pour marquer avec celui où il est prêté (1-0, 39e). Si quelques minutes plus tard, Xavi était expulsé (42e), l’Atlético tentait de réagir via Alvaro Morata en vain (44e). Cueillis à froid, les Colchoneros revenaient avec de bonnes intentions ainsi que Memphis Depay et Antoine Griezmann sur le terrain. Pas de problème pour le FC Barcelone, Robert Lewandowski d’une frappe croisée se chargeait d’enfoncer son adversaire du soir (2-0, 47e).

Se prenant un coup sur la tête, l’Atlético de Madrid n’abandonnait pas et Rodrigo Riquelme obligeait Marc-André ter Stegen à la parade (53e). Dans les secondes qui suivaient, l’Allemand devait encore s’employer devant Marcos Llorente et Memphis Depay (54e). Le Barça reculait et Marcos Llorente était repris de justesse par Pau Cubarsi (55e) avant que Rodrigo Riquelme (56e) et Pau Cubarsi (59e) tentent leur chance en vain. En manque de réalisme contrairement au FC Barcelone, l’Atlético allait encore craquer sur une frappe de Fermin Lopez qui avait bénéficié d’un caviar de Robert Lewandowski (3-0, 65e). Encore une fois, l’Atlético allait pousser pour sauver l’honneur, mais les tentatives de Pablo Barrios (72e), Memphis Depay (73e) ou Saul Niguez (86e) ne suffisaient pas. Le cauchemar se terminait même avec l’exclusion de Nahuel Molina (90e +3). Avec cette victoire 3-0, le FC Barcelone s’offre l’Atlético, remonte à la deuxième place et revient à huit points du Real Madrid.