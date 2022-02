Arsenal devrait rénover l'Emirates cet été

En 2006, Arsenal quittait son stade mythique d'Highbury pour aller s'installer dans un stade des plus modernes pour l'époque, l'Emirates Stadium. Plus de 15 ans après, le stade de 60 000 places ressent le poids des années. Afin de mettre fin à l'usure générale, et aux fuites du toit, la direction des Gunners aurait décidé de passer à l'action avec des travaux dans les prochains mois, malgré la crise économique qui touche le club.

The Telegraph annonce que les principaux axes d'amélioration seront donc concentrés sur le toit, mais également sur la technologie du terrain, ou encore la qualité des écrans géants et des tourniquets à l'entrée. Ces travaux auront un coût qu'espère combler le club en se qualifiant directement pour la prochaine édition de la Ligue des Champions.