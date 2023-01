Équipe de France : tout le monde cartonne Noël Le Graët !

La suite après cette publicité

« Le président a de très bons rapports avec Zidane. Ils ont échangé encore récemment lors du Ballon d’Or. Noël Le Graët sait précisément ce qu’il représente dans l’histoire du football français. En s’exprimant de cette manière, Noël Le Graët a souhaité indiquer que Zidane a la possibilité d’aller où il le souhaite. Que toutes les possibilités s’offrent à lui ». Telle était la justification du clan Le Graët après les propos plus que controversés du président de la FFF concernant Zinedine Zidane.

« Zidane au Brésil ? Je n’en ai rien à secouer, il peut aller où il veut ! Il peut aller où il veut, dans un club… sélection, j’y crois à peine en ce qui le concerne. Je ne l’aurais même pas pris au téléphone. Pour lui dire de chercher un autre club ? Faites-lui une émission spéciale pour qu’il trouve un club ou une sélection », avait déclaré NLG à l’antenne de RMC Sport, ce qui avait notamment fait réagir Kylian Mbappé. « Zidane c’est la France, on ne manque pas de respect à la légende comme ça… », s’était emporté le Bondynois.

Un tollé sans précédent

Et la vedette du PSG n’a pas été la seule à réagir. Djibril Cissé a lui aussi tenu à évoquer le sujet sur les réseaux sociaux. « M.Le Graët, un peu de respect pour M.Zidane, s’il vous plait. Vous vous croyez où là ? », a notamment écrit l’ancien buteur de l’OM, qui a aussi utilisé le fameux meme à son effigie pour tailler les propos du patron de la FFF. Le champion du monde 98 Youri Djorkaeff, proche de Zizou, a aussi pris la parole : « mal venu, mal placé, on parle d’un champion du monde, on parle du Champion du monde ».

Des réactions qui vont au-delà du monde du foot, puisque d’autres sportifs ont aussi pris la parole. « Quel manque de respect !! Il va falloir combien de dérapages de la part de ce vilain monsieur pour qu’il débarrasse le plancher ? », s’est indigné le basketteur Evan Fournier sur Twitter. Florent Piétrus, autre grand basketteur français aujourd’hui à la retraite, a lui simplement posté trois emojis vomi assez explicites aux côtés du nom de Noël Le Graët. Et nul doute que ça va continuer dans les prochaines heures…