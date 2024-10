L’Allemagne vomit le choix de Jürgen Klopp

Le 26 janvier dernier, Jürgen Klopp lâchait une bombe en annonçant son départ de Liverpool à la fin de la saison 2023/2024. Un déchirement pour les supporters des Reds, mais aussi pour les amoureux du football, tant l’Allemand a su proposer un jeu alléchant avec ses équipes. Un peu moins de neuf mois plus tard, Klopp a fait son retour sur la scène médiatique. Et là encore, ça a fait l’effet d’une bombe. L’ancien coach de Liverpool et du BVB n’a pas repris son activité d’entraîneur. Il a été nommé patron du football au sein du géant Red Bull. « «Jürgen Klopp occupera le nouveau poste de directeur du football mondial chez Red Bull, à compter du 1er janvier 2025. C’est sa première nomination depuis qu’il a quitté le géant de la Premier League, Liverpool, après un passage réussi. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, l’Allemand charismatique supervisera le réseau international des clubs de football de Red Bull.»

La suite après cette publicité

Red Bull agace

Une annonce vécue comme un coup de poignard en Allemagne. Klopp a beau avoir justifié sa décision comme étant un défi excitant, rien n’y fait. Sa cote est désormais en chute libre. Jusqu’à présent, il jouissait d’une réputation appréciable d’entraîneur populaire proche des supporters, notamment après son passage au Borussia Dortmund et à Liverpool. Et son pays réagit mal à son arrivée au sein de Red Bull, c’est justement parce que la firme autrichienne et tous les clubs qu’elle possède ne sont absolument pas aimés du grand public. Les fans du BVB ont d’ailleurs eu des mots durs à son encontre sur les réseaux sociaux. Mais pas qu’eux. Les médias aussi n’ont pas applaudi des deux mains le choix de Klopp. Nos confrères de Fussball Transfers n’y sont pas allés par quatre chemins.

À lire

L’Équipe de France va combler le départ de Griezmann selon Tchouameni

« Des fans qui entonnent 'You’ll Never Walk Alone’ avant chaque match. Une chanson qui fait la promesse de ne jamais laisser l’un d’entre eux partir seul en voyage. « I will never walk alone again », a également conclu Klopp avec assurance lors de son discours d’adieu à Anfield Road en mai. C’est pourtant ce que de nombreux fans vont désormais faire avec Klopp, qu’ils considéraient comme l’un des leurs. Jürgen va marcher seul. Chez Red Bull. Red Bull est l’ennemi des fans, l’aversion va certainement jusqu’à la haine dans certains endroits. Les concerts de sifflets ou le boycott des matchs contre le RB Leipzig sont connus depuis des années dans le pays. Le fabricant de boissons gazeuses est plus que toute autre entreprise synonyme de commerce dans le sport. Les clubs RB prennent la place de clubs traditionnels, qui prennent moins de bonnes décisions que le BVB ou Liverpool sous Klopp, mais qui font tout de même bouger des millions de personnes, dans les premières ligues de leur pays. Et ce, en premier lieu pour commercialiser une boisson énergétique, sans tenir compte ou respecter la culture des supporters qui s’est développée au sein des véritables clubs de football. »

La suite après cette publicité

«Le jour de la mort de Jürgen Klopp»

Un sentiment partagé par le média WAZ : « Jürgen Klopp chez Red Bull : les fans du BVB sont à juste titre déçus ». Toujours chez les Marsupiaux, Thomas Nowag, chef de service et reporter à l’agence d’informations sportives SID, s’est fendu d’un commentaire ironique : « un peu drôle que Klopp savait (qu’il allait rejoindre Red Bull) lorsqu’il était célébré pendant quelques jours de plus au BVB il y a quelques semaines », en évoquant le match d’adieu de Jakub Blaszczykowski et Lukasz Piszczek, dont Klopp était l’entraîneur chez les Marsupiaux. Günter Klein, reporter en chef des sports au Münchner Merkur, y est allé plus fort sur son compte X. « En mon nom personnel : je passe au poste de responsable du Global Klopp Bashing avec effet immédiat. Jürgen Klopp, qui disait qu’il voterait toujours à gauche, rejoint donc une entreprise dont les activités médiatiques n’ont pas peu contribué à la montée de la droite. Klopp aussi faux que sa dentition », a-t-il écrit, après avoir lâché un « Le jour de la mort de Jürgen Klopp ».

« Le héros du peuple Klopp va désormais travailler pour Red Bull, l’ennemi numéro un de nombreux fans de football », écrit NTV, quand Der Spiegel lâche un : « Jürgen Klopp s’engage dans l’entreprise considérée comme synonyme du mal dans le football. L’indignation est grande et le non-sens encore plus grand ». Enfin, le site de l’opérateur T-Mobile a également publié un billet d’humeur assez évocateur. «Votre propre monument détruit en quelques secondes. Jürgen Klopp avait le monde ouvert à lui. L’entraîneur vedette a désormais décidé de travailler chez Red Bull. Cela nuit considérablement à son image et détruit tout ce que les fans de football croient qu’il représente.» On aurait pu vous mettre d’autres réactions, mais la tendance est claire : l’Allemagne rejette en bloc le choix de Klopp de rejoindre Red Bull.