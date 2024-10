Jürgen Klopp a trouvé un nouveau poste !

Le 26 janvier dernier, Jürgen Klopp a surpris tout le monde. En effet, le technicien allemand a annoncé ce jour-là son départ de Liverpool, après neuf saisons passées sur le banc des Reds. Ce, alors que son contrat courait initialement jusqu’en juin 2026. Mais l’ancien entraîneur du Borussia Dortmund avait décidé de passer à autre chose après avoir mené le club de la Mersey vers les sommets en Premier League ou encore en Ligue des Champions. Il avait donc officialisé la nouvelle lors d’une vidéo publiée sur le site du LFC.

Klopp a quitté Liverpool il y a peu

«Je vais quitter le club à la fin de la saison. Je peux comprendre que ce sera un choc pour les gens quand ils vont l’entendre, mais je peux au moins essayer de l’expliquer. J’aime absolument tout dans ce club, dans cette ville, dans ses supporters. J’aime l’équipe, le staff, tout. Mais je prends quand même cette décision, dont je suis convaincu (…) Je suis à court d’énergie. Je n’ai aucun problème actuellement, je vais bien en ce moment. Mais je sais que je ne pourrais pas continuer à faire le job encore, encore et encore. Après toutes ces années ensemble, tout le temps passé, toutes les épreuves, avec tout le respect et l’amour qui ont grandi au fil des années, je vous devais la vérité, et c’est la vérité.»

Klopp, qui a remporté six titres majeurs lors de son passage chez les Reds, a donc terminé la saison 2023-24 avant de faire des adieux très émouvants aux pensionnaires d’Anfield Road. Rapidement, le nom du technicien allemand a été lié à quelques clubs en quête d’un nouveau coach. Ainsi, il a été associé au Bayern Munich ou encore au FC Barcelone. Mais Klopp n’a rejoint aucun de ces clubs. Ces derniers mois, il a profité de son temps libre, même s’il est devenu ambassadeur de Liverpool. Récemment, il a fait une étonnante confidence sur son avenir lors du Congrès international des entraîneurs.

Une nouvelle casquette pour l’Allemand

«À partir d’aujourd’hui, c’est fini pour moi en tant qu’entraîneur ! Je ne prends pas cette décision sur un coup de tête mais cela a été une décision générale. J’ai entraîné les meilleurs clubs du monde. J’ai toujours envie de travailler dans le football et d’aider les gens avec mon expérience et mes contacts. À l’heure actuelle, il n’y a absolument rien en termes d’emplois. Il n’y a pas de club, il n’y a pas de sélection. Je vais continuer de travailler. Je suis trop jeune pour simplement jouer au padel et passer du temps uniquement avec mes petits-enfants. Est-ce que ce sera à nouveau du coaching ? J’exclus cette possibilité pour le moment. Nous verrons dans quelques mois.»

Une sortie forte qui a surpris de nouveau tout le monde. Et il n’en est pas à sa dernière surprise puisque ce mercredi, Sky Germany révèle que l’homme de 57 ans a accepté un nouveau poste. En effet, il va devenir le nouveau patron du football (Global Head of Football) du groupe Red Bull. Le média allemand explique qu’il a déjà signé un contrat à long terme et qu’il entrera officiellement en fonction le 1er janvier 2025. Il aura pour mission de conseiller tous les clubs de la galaxie Red Bull (Leipzig, Salzbourg, New York, etc…) en ce qui concerne les entraînements, la philosophie de jeu, le développement des talents, les transferts des joueurs et des entraîneurs. Toutefois, Klopp a ajouté une clause lui permettant de s’en aller pour devenir le sélectionneur de l’Allemagne. Un retour un jour sur un banc n’est donc pas totalement impossible.