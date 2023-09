PSG : Luis Enrique rappelle l’importance d’un Classique

La suite après cette publicité

Arrivé cet été sur le banc du PSG, Luis Enrique s’apprête à diriger le premier Classique de sa carrière ce dimanche face à l’OM (21h00). Un évènement attendu chaque année chez les supporters des deux équipes, et dont le technicien espagnol n’a pas manqué de rappeler la forte valeur symbolique. Présent en point presse ce samedi, Enrique a insisté sur l’importance de remporter cette rencontre.

«Depuis le premier jour, on sait quels sont les matches qui motivent les supporters et le club. C’est un des matches les plus importants de la saison, a-t-il rappelé, avant d’évoquer le contexte émotionnel. Mais il faut faire attention à la composante émotionnelle. On doit montrer de l’intensité, mais ne pas exagérer, cela peut être un risque avec ce genre de matches. »