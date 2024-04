PSG : Kylian Mbappé dans le top 10 des meilleurs buteurs de l’histoire de la LdC

Meilleur buteur actuel de la Ligue des Champions avec huit buts inscrits en dix matches, Kylian Mbappé s’est réveillé au bon moment pour le Paris Saint-Germain. Dans le dur depuis plusieurs semaines, le Bondynois a grandement participé à la qualification des Rouge et Bleu en demi-finale grâce à son doublé inscrit face au FC Barcelone.

Deux buts qui lui permettent également de rentrer un peu plus dans l’histoire de la coupe aux grandes oreilles. En effet, Mbappé intègre le top 10 des meilleurs buteurs de l’histoire de la compétition avec 48 réalisations en 71 rencontres. Il est à égalité avec Andriy Shevchenko et Zlatan Ibrahimovic, mais n’est qu’à deux longueurs de Thierry Henry (8e). En revanche, il est encore loin du podium, occupé par Cristiano Ronaldo (140), Leo Messi (129) et Robert Lewandowski (94), son adversaire du soir.