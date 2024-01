Noha Lemina de retour au PSG !

Hormis l’exception Warren Zaïre-Emery, il est bien difficile ces derniers mois de se faire une place dans l’effectif du PSG pour un titi parisien. Fort de ce constat, Noha Lemina, qui avait réalisé une saison aboutie avec les U19 du PSG notamment en Youth League (4 buts et une passe décisive en 5 matches) et plutôt en vue lors de la tournée au Japon du PSG l’été dernier, avait pris la décision en toute fin de mercato estival de rejoindre la Sampdoria Gênes en Serie B pour un prêt d’un an sans option d’achat. L’occasion pour le très technique milieu offensif parisien, frère de Mario qui évolue à Wolverhampton, d’emmagasiner du temps de jeu loin de Paris.

Utilisé d’entrée face à Venise le 30 août dernier durant une quinzaine de minutes, le joueur de 18 ans n’aura plus jamais l’occasion de refouler les pelouses de Serie B. Mis de côté par la Samp, il est envoyé par Andrea Pirlo en Primavera. Chez les jeunes, Lemina fait parler son explosivité et sa fougue, joue 8 matches et marque face aux U19 de la Roma et de la Juventus. Mais rien n’y fait, le jeune milieu parisien n’y arrive pas et veut quitter l’Italie lassé du manque de considération du club à son égard, ce qui n’arrange personne, ni l’intéressé, ni le PSG. Un divorce désormais acté et qui va bientôt être officialisé. Reste désormais à savoir ce que compte faire Lemina qui a eu la douleur de perdre son papa la semaine dernière. Selon nos informations, la quête d’un nouveau projet est à l’étude, avec cette fois-ci plus de garanties concernant l’utilisation et le temps de jeu du joueur sous contrat avec le PSG jusqu’en juin 2025…