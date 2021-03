Premier League : Chelsea enchaîne face à Everton

Il est comme un poisson dans l'eau en Angleterre. Arrivé sur le banc des Blues à la fin du mois de janvier, Thomas Tuchel a remis son équipe dans le droit chemin, lui permettant de revenir pleinement dans la course pour les places de Ligue des Champions. Quatrièmes, les Londoniens avaient un rendez-vous très important face à un autre rival qui convoite ce dernier ticket pour la plus prestigieuse des compétitions européennes. Dans leur antre de Stamford Bridge, César Azpilicueta et compagnie défiaient des Toffees en forme, avec une série de trois succès en Premier League. En cas de victoire, les troupes de Carlo Ancelotti, cinquièmes, pouvaient même doubler leur rival du soir. Pour ce match, Tuchel misait toujours sur son 3-4-3 en procédant à certaines rotations. Zouma et Havertz démarraient par exemple la partie, alors qu'en face, l'Italien sortait du lourd malgré les absences de Doucouré et James Rodriguez.

D'entrée, Chelsea mettait le pied sur le ballon et annonçait la couleur. Privant totalement de cuir leur adversaire, les troupes de Thomas Tuchel peinaient cependant à vraiment trouver des failles dans la muraille liverpuldienne, et leur possession était finalement assez stérile. Werner (5e) ou Jorginho (16e) s'essayaient par exemple à la tentative lointaine, mais c'était sans succès. En face, assez peu de répondant... Dans un match sans trop de situation chaudes, c'est sur un but contre son camp que la différence allait se faire. Havertz frappait directement après un centre d'Alonso... et sa tentative était contrée par Godfrey, qui trompait donc Pickford en expédiant le ballon au fond de ses cages (1-0, 31e).

Un match pas franchement spectaculaire

Le plus dur était fait, et les locaux étaient à deux doigts de faire le break mais Pickford s'interposait pour empêcher Alonso de doubler la mise sur un nouveau tir contré par sa défense (41e). L'avantage en faveur des Blues à la pause était plutôt logique, eux qui se sont montrés plus entreprenants et plus tranchants que leur rival du jour, sans pour autant briller outre-mesure. Au retour des vestiaires, on voyait des Toffees un peu plus entreprenants. Mais c'est encore Pickford qui s'illustrait, avec un joli arrêt sur un coup franc botté par Alonso (51e).

Havertz pensait avoir marqué, mais son but était refusé à cause d'une main (54e), alors que Richarlison était proche de surprendre Mendy (57e). La rencontre s'animait, et Hudson-Odoi tentait lui aussi sa chance, mais Pickford répondait encore présent (60e). C'est finalement Jorginho qui allait creuser l'écart, transformant un penalty provoqué par Havertz. Le numéro 5 londonien avait parfaitement pris le portier adverse à contre-pied (2-0, 65e). Le score aurait pu être plus conséquent pour les Blues si Werner avait remporté son mano a mano avec Pickford (80e), mais le boulot est fait, et Chelsea prend quatre points d'avance sur Everton, qui compte tout de même un match de moins.

