PSG - Real Madrid : le vestiaire madrilène est très inquiet

« Ce match pourrait parfaitement être une finale ». Hier après-midi, en conférence de presse, c'est un Carlo Ancelotti serein mais conscient de l'enjeu de cette double confrontation qui s'est présenté devant les journalistes. Il faut dire que l'Italien, tout comme son homologue argentin du PSG, sait que la réussite ou non de leur saison va se jouer d'ici le 9 mars, avec un premier round bouillant ce soir...

Du côté de Madrid, la pression est à son apogée avant ce choc contre celui qui est devenu un rival sportif important pour les Merengues. Mais en interne, Ancelotti tient tout de même à calmer le jeu comme l'indique Marca, qui dévoile ce qui s'est passé dans le vestiaire madrilène ces dernières heures. Le coach du club de la capitale espagnole insiste auprès de ses joueurs que ce match n'est, justement, pas une finale.

Les Madrilènes sont nerveux !

Le coach est conscient que beaucoup de ses hommes sont déjà habitués à cette pression inhérente aux grands rendez-vous européens, mais cette année, la donne change un peu, avec les départs de cadres l'été dernier, la présence de Mbappé en face, et surtout cette nouvelle règle du but à l'extérieur qui ne compte plus double. Ancelotti a ainsi senti une certaine nervosité et fébrilité dans le vestiaire, qu'il a tenté de calmer.

L'ancien entraîneur parisien ne veut pas que ce match soit abordé comme un duel couperet, et a incité ses hommes à garder la tête froide. Des informations qui peuvent donc en surprendre plus d'un au vu du passé récent européen glorieux des Merengues, mais nul doute que dans le vestiaire parisien, on retrouve une nervosité similaire...

