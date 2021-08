PSG : la réaction à chaud de Julian Draxler

Ce soir, le Paris Saint-Germain défiait Lille lors du Trophée des Champions. Un match perdu par les Franciliens sur le score de 1-0 suite à un but de Xeka. Juste après le match au micro de Prime Video, Julian Draxler, le milieu allemand du Paris Saint-Germain a dressé le constat : «ce qui nous a manqué ? Le but. En 2ème mi-temps, on joue juste sur un côté. Il y a eu beaucoup d'occasions, mais on ne marque pas. On a pas mal joué, on peut dire qu'on a pas tous les joueurs, ce n'était pas parfait, mais on peut être fiers. On a eu une meilleure équipe en deuxième mi-temps, mais bravo à Lille, on se voit bientôt en championnat.»

Si le contenu n'a pas été mauvais, surtout en seconde période, Julian Draxler a préféré se montrer revanchard et pense déjà à la reprise du championnat où le PSG tentera de reprendre le titre glané par Lille la saison dernière : «non bien sûr on est triste on est déçu pour les supporters. On a tout donné jusqu'à la dernière minute. On accepte la défaite, mais on est prêt pour la Ligue 1.»