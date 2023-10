PSG : Luis Enrique tord le cou à ses détracteurs !

La suite après cette publicité

Les premiers doutes de l’ère Luis Enrique. Successeur de Christophe Galtier sur le banc du Paris Saint-Germain, le technicien espagnol doit faire face à quelques critiques naissantes après un début de saison irrégulier. De sa communication en conférence de presse à ses choix tactiques sur le terrain en passant par sa personnalité très tranchée, l’ancien sélectionneur de la Roja commence même à agacer certains observateurs. Il suffisait de voir la sortie cinglante de Daniel Riolo à son égard…

«Quelle équipe en Europe joue comme ça ? Qui joue comme ça ? Personne ! C’est de la m*rde. Et lui va inventer… Quand tu n’es pas un génie, tu regardes ce que font les autres. Il y en a un autre qui fait ça ? Non ! Et bien je ne vais pas être le seul génie qui fait quelque chose que personne ne fait ! Non seulement il insiste et aligne ce système et le milieu prend l’eau de toute part, mais quand il peut ajuster en cours de route, il nous montre qu’il ne changera pas. Et il nous envoie tous chier en nous disant : "hey les gars moi j’ai raison parce que moi je suis un génie". Et moi les fameux génies incompris, c’est quelque chose que je ne supporte pas», lançait, à ce titre, l’éditorialiste après la lourde défaite (1-4) concédée par le PSG face à Newcastle.

Luis Enrique n’est pas d’accord avec ses détracteurs !

Cinquième de Ligue 1, défait par l’OGC Nice en championnat mais surtout balayé par les Magpies, mercredi soir, en Ligue des Champions, le club de la capitale est encore loin de faire l’unanimité. Malgré un changement radical de direction avec les départs de Lionel Messi, Neymar ou encore Marco Verratti, un mercato copieux et un nouvel entraîneur, les Rouge et Bleu peinent à imposer leur style. Pire encore, au St James’ Park, les coéquipiers de Kylian Mbappé ont vécu une soirée en enfer, concédant une gifle qui fera date dans le nord de l’Angleterre. Architecte de ce nouveau PSG, Luis Enrique se voit forcément chahuté…

Des réserves que l’intéressé ne semble pourtant pas vraiment comprendre. Dans son édition du jour, L’Equipe précise dans cette optique que l’Espagnol n’a pas forcément compris les critiques entourant son système de jeu avec quatre joueurs offensifs sur le terrain. Un schéma qui, dans son esprit, n’a pas changé depuis son arrivée dans la capitale. «Vitinha a toujours eu un rôle très offensif, peut-être un peu moins que Kolo Muani c’est vrai. Mais regardez le match de nouveau, vous allez voir que Randal a beaucoup bougé, comme le fait Vitinha», indique notamment une source proche du club parisien.

Soutenu par sa direction, le nouvel entraîneur du PSG - qui ne souhaite jamais réagir à chaud auprès de ses joueurs - a d’ailleurs insisté sur le manque de réalisme offensif de ses troupes, jeudi matin, au centre d’entraînement à Poissy. Pointé du doigt pour son 4-2-4, Luis Enrique n’en démord pas et pourrait bien faire perdurer ce système. «Je pensais que c’était le mieux et je continue de le penser», martelait notamment l’Espagnol après la claque reçue face aux Toons. Un message clair adressé à ses premiers détracteurs. Une position affirmée qui risque, malgré tout, de faire jaser si de nouvelles déconvenues survenaient dans les semaines à venir…