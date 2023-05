Ligue 1 : l’OL tombe à Clermont et dit presque adieu à l’Europe

Avec la spectaculaire victoire contre Montpellier, au Groupama Stadium (5-4), et l’annonce du départ de Jean-Michel Aulas de la présidence du club, l’Olympique Lyonnais a vécu une semaine riche en événements. Mais à quatre journées de la fin du Championnat, le club rhodanien, en déplacement à Clermont, devait absolument s’imposer pour revenir à hauteur de Lille, 5e. Privé de Barcola, Blanc devait alors revoir son système et a tenté un duo d’attaque Lacazette-Sarr pour tenter de s’imposer et d’accrocher une place européenne.

Lancés après leur remontada contre le MHSC, les Gones débutaient bien la rencontre et profitaient des erreurs techniques clermontoises pour créer du danger. Bien entré dans son match, Caqueret pouvait jouer avec Sarr sur la gauche de la surface, avant que le Suédois n’offre à Lacazette son 25e but de la saison, d’une frappe croisée (1-0, 22e). Le plus dur était alors fait, mais l’OL n’a, encore une fois, pas réussi à gérer l’ouverture du score.

Lacazette loupe le doublé dans les arrêts de jeu

Trois minutes après le but de Lacazette, Diomandé commettait la faute dans la surface sur Khaoui et offrait un penalty à Kyei, qu’il a bien transformé (1-1, 25e). L’OL tentait ensuite de pousser, mais Sarr, puis Lacazette, ne parvenaient pas à reprendre l’avantage (39e et 54e). Mais cela était trop faible pour inquiéter le bloc clermontois. Et contre le cours du jeu, le CF63 est parvenu à prendre les devants grâce au doublé de Kyei, d’une reprise de la tête (2-1, 65e).

Mis à part Lacazette, l’OL a eu beaucoup de mal devant le but et s’est logiquement fait surprendre. Décidément heureux en toute fin de match en ce moment, l’OL a bénéficié d’un penalty grâce à une main dans les arrêts de jeu… raté par Lacazette (90e+5). Avec cette nouvelle défaite, les Lyonnais disent - à moins d’un scénario catastrophe de Rennes et Lille - adieu à une éventuelle compétition européenne, alors qu’ils joueront un dernier match important contre Monaco, la semaine prochaine. De son côté, Clermont (8e) revient à trois points de son adversaire du jour.