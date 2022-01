AC Milan - AS Roma : les compositions officielles

La Serie A reprend ses droits ce jeudi pour la 20ème journée avec un programme alléchant dont le choc entre l'AC Milan, dauphin de l'Inter, qui reçoit l'AS Roma, 6ème et invaincue depuis trois rencontres, à San Siro (à suivre en direct commenté sur FM à 18h30). Les Rossoneri ont l'occasion de revenir à un point de leur rival intériste tandis que la Roma peut se réinstaller dans le Top 5.

Entre blessures, Covid et Coupe d'Afrique des Nations, Stefano Pioli déplore pas moins de dix absents dans son effectif. Un peu plus épargné, José Mourinho devra composer sans Mayoral et Fuzato, positifs au Covid-19, Diawara et Darboe partis disputer la CAN. Le Milan se présente en 4-2-3-1, avec Kalulu et Hernandez, capitaine d'un soir. Giroud occupera la pointe de l'attaque. Mourinho a opté pour un 3-5-2 pour aller chercher un résultat à San Siro. Jordan Veretout sera au cœur du jeu pour alimenter le duo Abraham/Zaniolo.

Les compositions d'équipe :

AC Milan : Maignan - Florenzi, Kalulu, Gabbia, Hernandez - Tonali, Krunic - Messias, Brahim Diaz, Saelemaekers - Giroud

AS Roma : Rui Patrício - Mancini, Smalling, Ibañez - Karsdorp, Veretout, Mkhitaryan, Pellegrini, Viña - Zaniolo, Abraham