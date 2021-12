CAN, Maroc : Vahid Halilhodžić appelle trois renforts de dernière minute

Alors que la Coupe d'Afrique des Nations va débuter prochainement et que le Maroc entre en lice le lundi 10 octobre avec un joli duel contre le Ghana, Vahid Halilhodžić a décidé de rappeler trois joueurs supplémentaires dans son groupe. On retrouve notamment Mohamed Chibi (28 ans) du FAR Rabat au poste de latéral droit.

Capitaine de la sélection lors de la Coupe Arabe, Badr Benoun (28 ans) vient renforcer le poste de défenseur central tandis que Soufiane Rahimi (25 ans) apportera une solution supplémentaire sur les ailes.