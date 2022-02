La suite après cette publicité

Vainqueur de l'Egypte aux tirs au but (0-0, 4-3 après t.a.b), le Sénégal a remporté la première CAN de son histoire. Tout un pays fête la victoire de sa sélection nationale, dans une joie partagée sur les réseaux sociaux que ce soit au Sénégal mais aussi en France. Sadio Mané, Edouard Mendy et leur entraîneur Aliou Cissé sont vus comme les grands protagonistes du titre.