Libre depuis la fin de son aventure à l’AJ Auxerre en mars 2019, Pablo Correa se tient prêt à rebondir en cas d’opportunité intéressante à saisir, en France ou ailleurs. Selon nos informations, son profil a récemment été proposé à divers clubs dans l’Hexagone mais aussi en Espagne.

L’Uruguayen de 53 ans, passé par l'AS Nancy Lorraine ou encore Évian TG, ne dirait pas non plus non à la possibilité d’intégrer le staff de Jorge Sampaoli du côté de l’Olympique de Marseille.