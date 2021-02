Barça : Ronald Koeman s'enflamme pour le retour en force d'Ousmane Dembélé

La suite après cette publicité

Ousmane Dembélé a mis les blessures de côté en ce moment. L'ancien Rennais retrouve la forme et peut surtout enfin enchaîner les matches, lui qui a souffert de nombreux pépins physiques depuis son transfert à l'été 2017. Depuis quelques semaines, le Français est revenu en grande forme et fait partie intégrante du onze de Ronald Koeman. L'entraîneur néerlandais est d'ailleurs ravi de pouvoir compter sur l'ailier, surtout dans une période délicate à vivre pour le Barça. D'après lui, Dembélé a beaucoup travaillé son physique, ce qui lui permet de diminuer les problèmes de blessure.

«Pour tout joueur, la condition physique est très importante. Physiquement, l'équipe s'est améliorée. Sinon, vous ne pouvez pas supporter un match tous les trois jours, avec quatre prolongations et tous ces voyages. C'est impressionnant de voir comment nous avons terminé les prolongations. Le travail effectué depuis la pré-saison a été impressionnant et l’équipe est très forte. Et comme pour Ousmane, je ne sais pas ce qui s’est passé les années précédentes mais en le voyant, il s’est beaucoup amélioré physiquement et il encaisse le rythme des matches. Il est super en un contre un, il est rapide. J'adore ce joueur. Il est très impliqué, il est très heureux et nous devons continuer comme ça. »