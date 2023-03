CdM 2022, Argentine : les nouvelles images de l’altercation entre Lionel Messi et Wout Weghorst

La suite après cette publicité

«Que miras, bobo ? Anda para allá ! (Qu’est-ce que tu regardes, idiot ? Rentre chez toi)» Les images de Lionel Messi après le quart de finale entre l’Argentine et les Pays-Bas (2-2, 4-3 t.a.b.) ont fait le tour du monde. Il faut dire que l’on voit rarement le septuple Ballon d’Or dans cet état, lui qui est habituellement discret. Il s’en prenait alors en zone mixte à Wout Weghorst, double buteur ce jour-là et avec qui l’attaquant parisien a eu un accrochage.

Trois mois plus tard, la FIFA a dévoilé de nouvelles images de cette scène entre les deux joueurs, pendant une séquence de son documentaire Written in the stars, évoquant les moments forts du Mondial 2022, au Qatar. On y voit alors Wout Weghorst très énervé, en train de s’en prendre à Lionel Messi et de le fixer pendant cette célèbre interview à TyC Sports, alors que le staff argentin tentait de calmer l’attaquant de Manchester United.

