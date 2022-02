Le FC Barcelone licencie le médecin du club

Le FC Barcelone a annoncé s'être séparé du chef de son service médical. Le Dr Ramon Canal était arrivé au club en 2006 lors du premier mandat de Joan Laporta et aura donc connu les plus beaux succès du Barça. Il avait déjà été fragilisé depuis l'arrivée de Xavi, puisque selon AS, il n'avait pas la confiance du staff technique. Le médecin Lluís Til et le physiothérapeute Juanjo Brau, deux personnes en qui, lui, avait le plus confiance, se sont également fait licencier quand le nouveau staff est apparu.

Le club catalan aurait d'ores et déjà trouvé son remplaçant, en la personne du Dr Xavier Corbella. Ce médecin de 58 ans est un professionnel de renom. Il est chef du service de médecine interne de l'hôpital de Bellvitg. Egalement auteur de plus d'une centaine de publications notamment sur la gestion médicale, et fort de plus de 150 conférences, il est actuellement le vice-doyen de la faculté de médecine et des sciences de la santé de l'Université internationale de Catalogne (UIC).