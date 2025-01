Naples a bouclé l’arrivée d’Allan Saint-Maximin

C’est ce que l’on appelle la magie de la fin du mercato. Alors que le marché des transferts hivernal commence à fermer ses portes dans plusieurs pays, les clubs des cinq grands championnats s’activent pour boucler leur mercato dans les temps. C’est le cas de Naples qui a eu un mois de janvier assez animé. Le club d’Antonio Conte, leader de Serie A, a perdu en début de mercato sa star géorgienne Khvicha Kvaratskhelia. Un départ dès cet hiver qui n’était absolument pas prévu et que la direction n’avait pas préparé.

Le joueur avait négocié avec le PSG et fait comprendre à son club qu’il voulait quitter dès maintenant Naples. Alors le club italien a commencé à étudier plusieurs pistes dans la foulée pour le remplacer. Plusieurs noms ont rapidement fuité de Garnachoà Adeyemi en passant par Galeno ou encore Chiesa et Pellegrini. Mais après plusieurs semaines de discussions, aucun dossier n’a fini par aboutir et Naples a exploré la piste menant à l’attaquant français Allan Saint-Maximin. Mieux encore, selon les informations de Relevo, c’est bouclé, le joueur de 27 ans va rejoindre l’Italie.

Prêt de 6 mois

En effet, selon les indiscrétions du média espagnol, Naples avait fait une offre à Al-Ahli pour un prêt de 6 mois. Pour rappel, l’ancien attaquant de Newcastle est actuellement prêté par le club saoudien à Fenerbahçe. Mais son aventure sous les ordres de José Mourinho n’est pas vraiment concluante puisqu’il a disputé 24 matches pour 3 buts et 4 passes décisives. Naples a déjà trouvé un accord avec Al-Ahli pour un prêt payant entre 3 et 4 millions d’euros jusqu’en juin prochain.

Un deal étonnant pour les différentes parties. Pour que cela aboutisse, il ne reste plus qu’à trouver un accord entre Fenerbahçe et Al-Ahli pour casser le prêt de l’ancien niçois. Mais les discussions ont débuté et elles sont plutôt positives. Après avoir beaucoup voyagé ces derniers mois, Allan Saint-Maximin va s’offrir une aventure excitante du côté de Naples et de l’Italie. Il devra faire oublier Kvaratskhelia et peut rêver d’un titre de Champion d’Italie à la clé.