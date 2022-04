La suite après cette publicité

C'était l'un des évènements de la soirée, Dimitri Payet a mis un but absolument exceptionnel. Sur un corner de Cengiz Ünder, il reprend le ballon en demi-volée d'environ 25 mètres et le cuir finit sa course dans la lucarne. Jorge Sampaoli, le coach de l'OM, a raconté ce qu'il a vécu et surtout qu'il en a parlé avec son milieu offensif.