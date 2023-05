Liverpool : Mohamed Salah réagit à la non-qualification en Ligue des Champions

Quelques secondes après la victoire (4-1) de Manchester United face à Chelsea, Mohamed Salah (30 ans) est sorti du silence sur son compte officiel Twitter. L’occasion pour l’attaquant des Reds de réagir à la non-qualification des siens en Ligue des Champions.

«Je suis totalement dévastée. Il n’y a aucune excuse à cela. Nous avions tout ce qu’il fallait pour nous qualifier pour la Ligue des champions l’année prochaine et nous avons échoué. Nous sommes Liverpool et se qualifier pour la compétition est le strict minimum. Je suis désolé, mais il est trop tôt pour un billet optimiste. Nous vous avons déçus et nous nous sommes déçus nous-mêmes». Un message fort envoyé par celui qui voit son contrat courir jusqu’en juin 2025…

Liverpool jouera la Ligue Europa la saison prochaine