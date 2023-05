Premier League : en balade contre Chelsea, Manchester United retrouve le podium et la Ligue des Champions !

Match en retard de la 32e journée de Premier League, ce jeudi, à Old Trafford. Au pied du podium avant le coup d’envoi, Manchester United pouvait s’emparer de la troisième place après le nul (0-0) concédé par Newcastle contre Leicester. L’occasion également pour les hommes d’Erik ten Hag d’enchaîner un troisième succès de rang après les victoires acquises contre Wolverhampton (2-0) puis à Bournemouth (1-0). Occupant une décevante douzième place et d’ores et déjà évincé de la course à l’Europe, Chelsea devait, de son côté, relever la tête. Pour rappel, les Blues restaient sur une seule petite victoire lors des douze derniers matches disputés toutes compétitions confondues (8 défaites, 3 nuls).

Des Red Devils chirurgicaux offensivement !

Organisés en 4-2-3-1 avec Antony, Sancho et Martial sur le front de l’attaque, les Red Devils ne tardaient pas à surprendre des Blues amorphes cette saison. Malgré une première occasion manquée par Mudryk, Casemiro profitait lui d’un coup-franc d’Eriksen pour prendre le meilleur face à Havertz et Fofana avant de tromper Kepa (1-0, 6e). Dans une rencontre très rythmée, Chelsea tentait de réagir mais manquait de précision aux abords de la surface mancunienne. De l’autre côté, Martial, coupable d’un contrôle trop long, ne convertissait pas une situation de 3 contre 1… (19e). Maîtres de la possession, les Blues n’y arrivaient pas, à l’image de ce nouveau raté d’Havertz (32e).

Entre temps, Antony cédait lui sa place à Marcus Rashford. Après une intervention musclée de Chalobah, le Brésilien de 23 ans quittait les siens en pleurs et ne rejouera certainement pas cette saison. En manque de réussite, Chelsea ratait encore la cible juste avant la pause. Servi par Fernandez, Gallagher déclenchait une frappe croisée mais sa tentative fuyait le cadre de quelques centimètres (45+2e). Des occasions manquées que les visiteurs allaient rapidement regretter. Superbement décalé par Casemiro, Sancho offrait le but du break à Martial (2-0, 45+5e) dans les dernières secondes de la première période. Au retour des vestiaires, Chelsea frisait la correctionnelle… Trouvé par Sancho, Fernandes ouvrait son pied mais sa reprise terminait sur l’équerre de Kepa (47e).

Les Blues angoissent toujours autant…

Dans la foulée, Mudryk obligeait lui De Gea à sa première parade (51e). Des débats animés où Eriksen se signalait également mais butait finalement sur le dernier rempart des Londoniens (52e). Toujours autant dominateur dans le jeu, Chelsea manquait cruellement de réalisme offensif. Décisif face à Hall, De Gea sortait aussi le grand jeu face à Mudryk pour préserver les siens (59e). Malgré les entrées en jeu de Pulisic et Félix, les hommes de Frank Lampard ne trouvaient pas la faille. Pire encore, les Red Devils s’envolaient sur un penalty provoqué et transformé par Bruno Fernandes (3-0, 73e). Dans une fin de match tendue - marquée notamment par l’altercation entre Enzo Fernandez et Bruno Fernandes - les Mancuniens conservaient, sans trembler, leur avantage et profitaient d’une nouvelle erreur adverse pour enfoncer le clou.

Après une remise approximative, Wesley Fofana voyait sa passe interceptée par Fernandes. Ce dernier trouvait Rashford qui enrhumait… Fofana avant de tromper Kepa (4-0, 78e). Quelques secondes plus tard, Garnacho voyait lui sa frappe contrée par Chalobah avant de terminer sa course sur la barre transversale de Kepa (84e). Complètement dépassés, les Londoniens subissaient mais sauvaient malgré tout l’honneur dans les derniers instants. D’un superbe rush solitaire, João Félix profitait des appels de ses partenaires pour ajuster De Gea d’une belle frappe croisée (4-1, 89e). Avec cette 22e victoire de la saison, Manchester United dépasse ainsi Newcastle, monte sur le podium et valide sa qualification pour la prochaine Ligue des Champions. Douzième, Chelsea ne s’en sort pas.

Classement live # Équipe Pts J G N D BP BC DIF 3 Man United 72 37 22 6 9 56 42 14 12 Chelsea 43 37 11 10 16 37 46 -9

