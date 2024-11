Ligue des Champions : l’équipe type de la 5ème journée

Plus de 60% du chemin parcouru, et tous nos clubs français sont encore en lice pour décrocher, a minima, une place de barragiste en Ligue des Champions. On ne les aurait pas forcément imaginés dans cet ordre, avec le PSG comme mauvais élève, et Lille comme premier de la classe, mais qu’importe, le football français respire mieux cette saison. Et même si ce n’était pas LEUR plus grande semaine européenne, on retrouve au moins un joueur du Championnat de France dans notre onze type de cette 5e journée de C1. Pour une fois, Lucas Chevalier n’en fait pas partie, malgré une prestation plus qu’honorable face à Bologne. Mais les mérites reviennent cette fois au portier remplaçant de Liverpool, Caoimhín Kelleher, auteur d’une prestation XXL face au Real Madrid (2-0).

La suite après cette publicité

Avec trois arrêts, dont un sur un penalty de Kylian Mbappé, l’Irlandais a permis aux Reds de poursuivre leur sans-faute dans la compétition. Tout comme l’autre intérimaire au poste de latéral droit, Conor Bradley, qui a, lui aussi, écœuré Kylian Mbappé, en plus d’avoir délivré une passe décisive sur le premier but de son équipe. Pour sa première titularisation en Ligue des Champions, le défenseur nord-irlandais de 21 ans avait quand même un sacré client en face, mais il l’a mis hors d’état de nuire. Dans l’axe, le défenseur des Gunners Gabriel mérite bien sa place. Intraitable face au Sporting, il a limité l’influence de l’insatiable Viktor Gyökeres, et s’est même permis de le chambrer en mimant sa célébration après son but. À ses côtés, un autre gaucher, et bien connu dans le sud de la France : Sead Kolašinac. Le Bosnien de 31 ans effectuait son retour avec l’Atalanta après une petite blessure, et il a rappelé à son entraîneur Gian Piero Gasperini à quel point il était incontournable. L’ex-Marseillais a même participé à l’humiliation des Young Boys de Berne (6-1) en y allant de son but. Enfin, pour compléter cette défense, Alejandro Grimaldo retrouve sa place comme dans notre équipe type de la première journée. L’Espagnol continue de surfer sur son énorme saison dernière avec Leverkusen, et a encore marqué un sublime coup-franc face à Salzbourg (5-0).

Mukau, seul représentant en Ligue 1

Au milieu de terrain, comment ne pas mettre à l’honneur le trio de Liverpool Gravenberch, Jones et Mac Allister ? Mais s’il fallait en retenir un seul, ce serait bien le champion du monde argentin Alexis Mac Allister, tellement important par ses orientations, ses compensations, ses récupérations et ses projections. L’ancien joueur de Brighton a même débloqué la situation après un superbe mouvement initié avec Bradley sur le côté. Pour l’épauler, le milieu de terrain lillois Ngal’ayel Mukau n’a pas non plus volé sa place. Avant hier soir, le Congolais de 20 ans n’avait encore jamais marqué en professionnel. Et il a donc frappé par deux fois contre Bologne, dans un rôle de numéro 10 pas forcément habituel pour lui. Il aurait même pu être passeur décisif si Matias Fernandez-Pardo avait été plus tueur devant le but. Un cran plus haut que les deux cités précédemment, Charles De Ketelaere sera chargé d’être l’inventeur, le créateur de cette équipe. Le Belge fait partie de ces élégants capables de débloquer une situation sur une inspiration. Et face aux Youngs Boys mardi, il en a eu plus d’une.

La suite après cette publicité

Après 56 minutes de jeu, le gaucher cumulait déjà 2 buts et 3 passes décisives sur sa feuille de stats. Des chiffres évocateurs, mais qui ne disent pas tout de son influence dans le jeu de l’Atalanta, bien plus importante que des simples chiffres. Pour composer notre attaque, Ángel Di María est logiquement l’élu au poste d’ailier droit. L’Argentin de 36 ans en a encore sous le pied, et Monaco l’a appris à ses dépens hier. Toujours aussi déséquilibrant, imprévisible, l’ex-Parisien a fait vivre un véritable supplice à Caio Henrique. Et c’est d’ailleurs lui qui est à l’origine de la remontée des Portugais, avec deux coups de patte dévastateurs pour trouver Cabral (84e), puis Amdouni (88e). Pour l’accompagner, la rédaction FM a fait le choix de nommer deux joueurs un peu «surprises». Au poste de numéro 9, c’est Anis Hadj Moussa qui a été choisi. L’international algérien a sonné la révolte lors de l’incroyable remontada de Feyenoord contre Manchester City (3-3). S’il a davantage été utilisé dans un rôle d’ailier, l’attaquant de 22 ans a brillé, causant de sérieux maux de tête à Gvardiol par ses changements de rythme et ses dribbles. Il a été récompensé avec ce but à la 75e minute de jeu, après s’être joué d’Ederson. Enfin, sa présence peut surprendre, mais Nemanja Radonjić est notre ailier gauche. Entré à la 67e minute de jeu, le Serbe s’est offert un doublé, d’abord sur son premier ballon à l’issue d’un contre éclair (69e, 4-1), puis en toute fin de match après un numéro d’équilibriste dans la défense de Stuttgart (88e, 5-1). Sa présence, couplée à celle de Kolašinac, met un peu à l’honneur l’OM, absent en Ligue des Champions.